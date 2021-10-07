Гави высказался о своем дебюте в сборной Испании

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Гави высказался о своем дебюте в сборной ИспанииФото: инстаграм Гави/Автор неизвестен

17-летний полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Пабло Паес Гавира высказался о своем дебюте в национальной команде.

Сборная Испании обыграла сборную Италии (2:1) и вышла в финал Лиги наций.

"Я не думал, что начну игру, но был готов. Я был самим собой. Мне дали много советов. Я оставлю свою первую футболку сборной и "Барселоны" в своей комнате.

Мои друзья из Ла Масии сказали мне, что меня вызвали в сборную. Я не мог поверить в это, пока не посмотрел видео", - сказал Гави.

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