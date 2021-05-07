Газизов отреагировал на интерес ЦСКА к хавбеку "Уфы" Мрзляку
Фото сайт РПЛ
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, готов ли клуб отпустить в московский ЦСКА полузащитника Филипа Мрзляка.
Ранее сообщалось, что главный тренер армейцев Ивица Олич хочет видеть в своей команде 28-летнего хорвата.
"На нас из ЦСКА насчёт Филипа никто не выходил. Это я могу сказать точно. Готовы ли мы продать его летом? Философия "Уфы" такая, что мы никогда не удерживаем игроков. Я считаю, что на сегодняшний день это верная философия для нас", - сказал Газизов.
В текущем сезоне Мрзляк сыграл за "Уфу" 14 матчей и забил 4 гола. Его рыночная стоимость - 600 тысяч евро.
Не пропустите: Агент Мрзляка отреагировал на информацию об интересе ЦСКА. | http://soccernews.ru
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