Газзаев рассказал, что Дзагоев мог перейти в "Реал"

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Газзаев рассказал, что Дзагоев мог перейти в "Реал"Фото: инстаграм Дзагоева/Автор неизвестен

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился информацией о том, что мадридский "Реал" интересовался хавбеком Аланом Дзагоевым в 2008 году.

"Это был уникальный футболист. Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола. Что случилось после 2008-го? Не могу сказать. Я не работал с ним.

То, что сегодня он до сих пор в ЦСКА, – это не его уровень. Это большой опыт, да, но уже не те качества. Хотя качества, может быть, и остались — физические и функциональные. Почему травмы? Это надо обратиться к врачам клуба.

Это был огромный талант. Приезжали представители "Реала" в 2008 году, когда мы играли в Кубке УЕФА и выиграли все шесть матчей. Они приехали и смотрели его. Говорили, что через год-два заберут его", – сказал Газзаев для "Матч Премьер".

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