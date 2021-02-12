Гендиректор "Рубина" назвал сумму, которую клуб заработал на трансферах за последние годы
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о размере доходов клуба от продажи игроков.
"Мы много и эффективно продаём футболистов. Обычно в пример приводят какие-то большие клубы, а между прочим, мы очень немало заработали на трансферах. Когда была непростая ситуация, мы осуществили несколько очень удачных сделок.
Три с половиной года назад мы приняли стратегию развития, и сейчас уже видим её первые плоды. Бауэра продали за 5. Продали Азмуна, Оздоева, Набиуллина, Жонатаса... В общей сложности около 3 миллиардов рублей заработали на трансферах. Это подтверждает правильность выбранного нами направления", - сказал Сайманов.
3 миллиарда рублей - это около 33,5 миллионов евро по текущему курсу.
"Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ по итогам 19 туров.
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