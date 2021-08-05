Генич - о ситуации в "Спартаке": "Позор. Стыдоба"

Фото твиттер Константина Генича

Известный российский телекомментатор Константин Генич поделился мыслями о происходящем в московском "Спартаке".

"Красно-белые" начали сезон с двух поражений в трёх матчах, а руководство клуба за несколько дней покинули директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов и спортивный директор Дмитрий Попов.

Оба функционера активно критиковались Заремой Салиховой, гражданской женой владельца "Спартака" Леонида Федуна.

"То, что творится в "Спартаке" - позор! Другого слова не подобрать. Не на футбольном поле, а за его пределами. Хуже любого реалити-шоу. Стыдоба", - написал Генич в твиттере.

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