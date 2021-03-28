Геннадий Орлов считает позором то, что Жирков все еще нужен сборной

Теги геннадий орловюрий жирковроссия

Геннадий Орлов считает позором то, что Жирков все еще нужен сборнойФото: Твиттер @euro2020spb 
Журналист Геннадий Орлов поделился мнением об игроках сборной России после матча квалификации ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

"В сборной у нас почти все игроки эпизода. Миранчук опять особо ничего не показал. А вы видели, что творил его одноклубник Иличич? Четверых накрутил! Откуда у него силы? И почему у наших ребят их нет?

Казалось, надо было сделать выводы после неудачных результатов в еврокубках. Но что-то не то… Это очень важный вопрос. Тренеры должны расти и добиваться прогресса своих подопечных.

Наши защитники не впечатляют. Жирков? Сам факт того, что он продолжает играть – это же позор для молодых! Почему до сих пор никто его не вытеснил из состава? Юрий и рад бы, наверное, уже уйти. Но альтернативы нет", – сказал Орлов.

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