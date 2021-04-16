"Герта" объявила о переносе трёх матчей из-за вспышки коронавируса в команде

Фото твиттер "Герты"

Три игры Бундеслиги с участием "Герты" перенесены из-за ухода всей команды на карантин.

Берлинский клуб объявил, что матчи против "Майнца", "Фрайбурга" и "Шальке" состоятся позднее.

В "Герте" зафиксирована серьёзная вспышка коронавируса, которая вынудила власти города ввести жёсткие антиковидные меры в отношении команды.

Весь состав и тренерский штаб столичного коллектива будет на карантине до 28 апреля.

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