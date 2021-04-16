"Герта" объявила о переносе трёх матчей из-за вспышки коронавируса в команде

Теги гертакоронавирусмайнц 05фрайбургшальке

"Герта" объявила о переносе трёх матчей из-за вспышки коронавируса в команде

Фото твиттер "Герты"

Три игры Бундеслиги с участием "Герты" перенесены из-за ухода всей команды на карантин.

Берлинский клуб объявил, что матчи против "Майнца", "Фрайбурга" и "Шальке" состоятся позднее.

В "Герте" зафиксирована серьёзная вспышка коронавируса, которая вынудила власти города ввести жёсткие антиковидные меры в отношении команды.

Весь состав и тренерский штаб столичного коллектива будет на карантине до 28 апреля.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" может продать Нагельсманна "Баварии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью на лето

"Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов