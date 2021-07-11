Гетце высказался о своем будущем
Фото: инстаграм Гетце/Автор неизвестен
Немецкий хавбек ПСВ Марио Гетце поделился планами на свое будущее в нидерландском клубе.
"Я не думаю об уходе. У ПСВ есть хороший шанс показать себя в Лиге чемпионов", — цитирует Гетце ESPN.
Напомним, что Гетце стал игроком голландского клуба прошлым летом на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне футболист сыграл 25 матчей за ПСВ, в которых забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.
Также не пропустите: Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Ботаенг прокомментировал победу Аргентины на Кубке Америки
-
Роман Яремчук согласен на трансфер в "Бенфику"
-
Гетце высказался о своем будущем
-
1
Родриго де Пауль высказался о Месси
-
100 миллионов рублей - сумма, которую потратит Слуцкий на строительство стадиона в Волгограде
-
Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2020
-
Саутгейт поделился эмоциями после письма Елизаветы II
-
Ули Хенесс назвал Крооса устаревшим футболистом
-
Президент УЕФА высказался о Евро-2020 перед финалом турнира
-
Тиаго Силва прокомментировал поражение в финале Кубка Америки
-
"Краснодар" согласовал контракт с нападающим "Альмерии"
-
Агент Дриусси высказался о будущем игрока
-
Шевченко высказался о своем будущем
-
Хвича высказался о своем будущем
-
Ван Гаал станет главным тренером сборной Нидерландов
-
Нагельсманн высказался о Федерико Кьезе
-
Ули Хенесс раскритиковал поведение английский фанатов
-
Дюпин высказался о переходе Лунева в "Байер"
-
Рамос рассказал о причинах перехода в "ПСЖ"
-
Линекер поздравил Месси с победой на Кубке Америки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23