Гетце высказался о своем будущем

Фото: инстаграм Гетце/Автор неизвестен

Немецкий хавбек ПСВ Марио Гетце поделился планами на свое будущее в нидерландском клубе.

"Я не думаю об уходе. У ПСВ есть хороший шанс показать себя в Лиге чемпионов", — цитирует Гетце ESPN.

Напомним, что Гетце стал игроком голландского клуба прошлым летом на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне футболист сыграл 25 матчей за ПСВ, в которых забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.

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