Гиггз рассказал о конфликте с Роналду из-за кока-колы

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, как однажды повздорил с Криштиану Роналду из-за кока-колы.

Гиггз однажды увидел, как португалец за завтраком пил кока-колу. Он сказал ему: "Мы здесь не делаем этого".

Роналду не понравилось это замечание и в ближайшем матче он оформил хет-трик, после чего сказал Гиггзу: "Я пью что хочу, Гиггзи".

Отметим, что Гиггз поведал эту историю в эфире Utd Podcast.

Гиггз всю карьеру провел "МЮ", он выступал за клуб с 1990 по 2014 год. Роналду защищал цвета манкунианцев с 2003 по 2009 год.

Читайте также: Роналду показал одно из тренировочных упраженений. | http://soccernews.ru