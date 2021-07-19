Гинтер может перейти в испанский топ-клуб
Фото: инстаграм Гинтера/Автор неизвестен
Как сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Bild, футболист сборной Германии и "Боруссии" Менхенгладбах Маттиас Гинтер может сменить клуб уже этим летом.
По информации источника, защитник может перейти в топ-клуб из Испании, в нем заинтересованы "Барселона", "Реал" и "Атлетико".
Отмечается, что подписание немецкого игрока обойдется его будущему клубу в сумму около 15-20 миллионов евро.
Контракт Гинтера с "Боруссией" рассчитан до 2022 года, однако стороны не намерены идти на переговоры о продлении соглашения.
В прошедшем сезоне немец сыграл 34 матча в Бундеслиге, в которых забил 2 гола.
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|59
|6
|Вольфсбург
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|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Герта
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|Кельн
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