Гинтер может перейти в испанский топ-клуб

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Гинтер может перейти в испанский топ-клубФото: инстаграм Гинтера/Автор неизвестен

Как сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Bild, футболист сборной Германии и "Боруссии" Менхенгладбах Маттиас Гинтер может сменить клуб уже этим летом.

По информации источника, защитник может перейти в топ-клуб из Испании, в нем заинтересованы "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

Отмечается, что подписание немецкого игрока обойдется его будущему клубу в сумму около 15-20 миллионов евро.

Контракт Гинтера с "Боруссией" рассчитан до 2022 года, однако стороны не намерены идти на переговоры о продлении соглашения.

В прошедшем сезоне немец сыграл 34 матча в Бундеслиге, в которых забил 2 гола.

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