Глава АПЛ уйдет в отставку из-за "Ньюкасла"

Глава английской Премьер-лиги Гэри Хоффман уйдет в отставку из-за продажи "Ньюкасла" инвесторам из Саудовской Аравии, сообщает BBC.

По сведениям источника, Хоффман взял на себя вину за одобрение сделки о продаже клуба Суверенному фонду Саудовской Аравии. Клубы АПЛ посчитали, что данная сделка может негативно повлиять на имидж лиги. Об уходе Хоффмана с поста главы АПЛ будет объявлено в ближайшие дни.

Напомним, что в 2018 году на территории посольства Саудовской Аравии в Турции был убит журналист Джамаль Хашогги. Закачиком убийства мог стать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, которого Хашогги регулярно критиковал в прессе.

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