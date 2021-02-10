Гол Мактоминей в дополнительное время вывел "МЮ" в 1/4 Кубка Англии
В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" дома принимал "Вест Хэм". За 90 минут основного времени команды не смогли выявить победителя. Но уже в первом дополнительном тайме, вышедший на замену Скотт Мактоминей смог принести "манкунианцам" победу со счетом 1:0. теперь команде Сульшера предстоит ждать соперника по 1/4 финала. Любопытно, что "Манчестер Юнайтед" вышел в 1/4 финала турнира седьмой раз подряд.
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 1:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0) после дополнительного времени
Гол: Мактоминей, 97 - 1:0
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Линделеф, Уан-Биссака (Уильямс, 90), Теллес (Шоу, 90), Магуайр, Матич (Мактоминей, 73), Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 73), Марсьяль, Гринвуд (Кавани, 86), Рэшфорд.
"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Крессуэлл, Огбонна (Диоп, 16; Фредерикс, 46), Нобл, Соучек, Боуэн (Джонсон, 46), Райс, Ярмоленко (Одубеко, 54; Лансини, 112), Форнальс (Бенрахма, 88).
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