Голкипер ПСЖ может перейти в "Реал"

Вратарь ПСЖ Альфонc Ареола может этим летом перейти в "Реал". Об этом пишет AS.

По данным источника, гокипер может стать частью сделки по трансферу игрока мадридцев Кейлора Наваса в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Навас согласовал условия контракта с ПСЖ.

32-летний Ареола выступает в "Реале" с 2014 года. За это время провел в чемпионате Испании 104 матча.

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