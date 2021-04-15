Голлини хочет уйти из "Аталанты"
Фото: Твиттер @SerieA_TR
Голкипер "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини этим летом хочет сменит клубную прописку, сообщает Football Italia.
В текущем сезоне 26-летний вратарь попеременно защищает ворота клуба вместе с 28-летним Марко Спортьелло (24 матча во всех турнирах у Голлини против 19-ти у конкурента), хотя в прошлом сезоне бывший 100% основным голкипером. Такое положение дел не подходит для Голлини, и он собирается попросить выставить его летом на трансфер.
Среди основных претендентов на футболиста называются "Милан" и "Рома".
Текущее соглашение игрока с "бергамасками" истекает лишь летом 2023 года.
В сезоне 2020/2021 Голлини за 24 матча пропустил 24 гола, оставив ворота "сухими" в 9 матчах во всех турнирах.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 17,00 млн €.
Читать также: Голлини - лучший вратарь прошлого сезона Серии А | http://soccernews.ru
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
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