Голлини хочет уйти из "Аталанты"

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Голлини хочет уйти из "Аталанты"Фото: Твиттер @SerieA_TR 
Голкипер "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини этим летом хочет сменит клубную прописку, сообщает Football Italia.

В текущем сезоне 26-летний вратарь попеременно защищает ворота клуба вместе с 28-летним Марко Спортьелло (24 матча во всех турнирах у Голлини против 19-ти у конкурента), хотя в прошлом сезоне бывший 100% основным голкипером. Такое положение дел не подходит для Голлини, и он собирается попросить выставить его летом на трансфер.

Среди основных претендентов на футболиста называются "Милан" и "Рома".

Текущее соглашение игрока с "бергамасками" истекает лишь летом 2023 года.

В сезоне 2020/2021 Голлини за 24 матча пропустил 24 гола, оставив ворота "сухими" в 9 матчах во всех турнирах.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 17,00 млн €.

Читать также: Голлини - лучший вратарь прошлого сезона Серии А | http://soccernews.ru
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