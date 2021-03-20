Головин - лучший ассистент "Монако" в этом сезоне Лиги 1

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Головин - лучший ассистент "Монако" в этом сезоне Лиги 1

Фото EFE / SEBASTIEN NOGIER

Полузащитник Александр Головин вышел в лидеры "Монако" по голевым передачам в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

Во вчерашнем матче против "Сент-Этьена" (4:0) россиянин отдал седьмой ассист в этом сезоне Лиги 1.

Это лучший показатель в составе монегасков наряду с форвардом Кевином Фолландом. Однако Головин провёл всего 14 игр в турнире, а немец - 28.

Не пропустите: Головину запретили играть со сборной Словении из-за коронавирусных ограничений. | http://soccernews.ru
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