Головин - лучший ассистент "Монако" в этом сезоне Лиги 1

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Полузащитник Александр Головин вышел в лидеры "Монако" по голевым передачам в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

Во вчерашнем матче против "Сент-Этьена" (4:0) россиянин отдал седьмой ассист в этом сезоне Лиги 1.

Это лучший показатель в составе монегасков наряду с форвардом Кевином Фолландом. Однако Головин провёл всего 14 игр в турнире, а немец - 28.

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