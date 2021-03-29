Головин отказался от перехода в клуб АПЛ

Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен

Александр Клюев, агент российского полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о несостоявшемся переходе хавбека в лондонский "Вест Хэм".

"Зимой была конкретика от "Вест Хэма", но Саша отказался, потому что хочет играть в Лиге чемпионов", – сказал Клюев в эфире передачи "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

В нынешнем сезоне 24-летний Головин провел за "Монако" 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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