Головин поделился ожиданиями от Евро-2020
Фото: инстаграм Головина/Автор неизвестен
Полузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от Евро-2020.
— Группа на Евро гораздо сложнее, чем на чемпионате мира. Понимаешь, за счет чего повторить успех?
— За счет командной игры. За счет подготовки, которую мы сейчас закладываем. Важно быть готовыми больше чем на сто процентов, чтобы обыграть такую команду, как Бельгия. Очевидно, что на классе их не победишь.
— "Автобус" нужен?
— Нет, нужен хороший прессинг. "Автобус" — это просто встать и ждать 0:0. Так никто не будет играть. Мы хотим доставить им проблемы. Мы должны быть физически сильнее, чем другие. Будет тяжело. Это касается и Дании, и Финляндии.
Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии Россия сыграет с Бельгией (12 июня), Данией (16 июня) и Финляндией (21 июня).
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