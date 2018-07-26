Головин вылетел в Монако

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Головин вылетел в МонакоОколо 10 утра полузащитник ЦСКА Александр Головин вылетел в Монако.

Ожидается, что в четверг россиянин пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с "Монако".

ЦСКА получит за своего футболиста около 30 миллионов евро.

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