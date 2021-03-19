Головину запретили играть со сборной Словении из-за коронавирусных ограничений
Фото "Чемпионат"
Полузащитник "Монако" Александр Головин не поможет сборной России в домашнем матче против Словении (27 марта).
24-летнему хавбеку запрещено лететь в Сочи, где пройдёт игра 2-го тура квалификации ЧМ-2022.
Это связано с коронавирусными ограничениями. Футболистам, выступающим во французской Лиге 1, нельзя покидать территорию ЕС, чтобы избежать карантина.
При этом Головин сможет сыграть с Мальтой 24 марта и Словакией 30 марта.
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