Города, в которых пройдут матчи ЕВРО-2020, назвали процент зрителей, которых пустят на стадионы

Фото: Твиттер @EURO2020

На официальном сайте УЕФА опубликован пресс-релиз, подтверждающий, что матчи ЕВРО-2020 пройдут со зрителями на стадионах.

Из 12 городов, которые примут игры чемпионата, восемь подтвердили вместимость стадионов. Ими стали Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Санкт-Петербург.

Больше всех зрителей готовы принять в Будапеште. В столице Венгрии заявили о готовности открыть трибуны на все 100%. В Баку и Санкт-Петербурге матчи смогут посетить до 50% болельщиков.

Амстердам, Бухарест, Глазго и Копенгаген должны пустить от 25% до 33% зрителей. Лондон подтвердил минимальную вместимость в размере 25% мест на три встречи группового этапа и игру 1/8 финала.

Кроме того, Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Санкт-Петербург допускают возможность увеличить квоту для посетителей до конца апреля. Лондон в начале лета сообщит о максимально возможной вместимости "Уэмбли" на полуфиналах и финале.

Есть еще 4 города, которые пока не предоставили информацию. Это Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим. УЕФА ждет от них ответ до 19 апреля. В противном случае может быть принято решение о проведении матчей в других городах.