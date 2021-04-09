Города, в которых пройдут матчи ЕВРО-2020, назвали процент зрителей, которых пустят на стадионы
Фото: Твиттер @EURO2020
На официальном сайте УЕФА опубликован пресс-релиз, подтверждающий, что матчи ЕВРО-2020 пройдут со зрителями на стадионах.
Из 12 городов, которые примут игры чемпионата, восемь подтвердили вместимость стадионов. Ими стали Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Санкт-Петербург.
Больше всех зрителей готовы принять в Будапеште. В столице Венгрии заявили о готовности открыть трибуны на все 100%. В Баку и Санкт-Петербурге матчи смогут посетить до 50% болельщиков.
Амстердам, Бухарест, Глазго и Копенгаген должны пустить от 25% до 33% зрителей. Лондон подтвердил минимальную вместимость в размере 25% мест на три встречи группового этапа и игру 1/8 финала.
Кроме того, Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Санкт-Петербург допускают возможность увеличить квоту для посетителей до конца апреля. Лондон в начале лета сообщит о максимально возможной вместимости "Уэмбли" на полуфиналах и финале.
Есть еще 4 города, которые пока не предоставили информацию. Это Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим. УЕФА ждет от них ответ до 19 апреля. В противном случае может быть принято решение о проведении матчей в других городах.
Читать также: Севилья может войти в число городов, принимающих матчи Евро-2020 | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1