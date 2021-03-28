Гризманн поставил рекорд сборной Франции

Теги антуан гризманнфранция

Гризманн поставил рекорд сборной ФранцииФото: Твиттер @equipedefrance 
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн сегодня появился в стартовом составе национальной команды на матч квалификации к Чемпионату Мира 2022 с Казахстаном. 

Этот выход стал для нападающего "Барселоны" 45-м подряд в футболке "трехцветных". Таким образом Гризманн стал обладателем нового рекорда.

Предыдущим рекордсменом был Патрик Виейра, который провел 44 матча подряд за Францию.

Всего на счету футболиста 87 матчей за главную команду во всех турнирах, в которых он забил 34 гола.

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