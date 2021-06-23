Гризманн снялся в модной фотосессии в необычном пиджаке (фото)

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Гризманн снялся в модной фотосессии в необычном пиджаке (фото)

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн поучаствовал в фотосессии для журнала Apart. 

Форвард сфотографировался в пиджаке с широкими плечами, спортивных брюках, водолазке с высоким воротом и кроссовках. 

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать Гризманна в летнее трансферное окно, если получит интересное предложение.

В минувшем сезоне 30-летний Гризманн провел за "Барселону" 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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