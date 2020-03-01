Губерниев ответил Семину словами из песни

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Губерниев ответил Семину словами из песни
Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину, использовав слова из песни певицы Светы "А может, нет, а может, да".

"А может, нет, а может, да? А может, это все слова? А может, ля? А может, лю? А может, я тебя люблю? Нам ли быть в печали, Юрий Палыч?" - написал Губерниев в комментариях в Instagram Семина.

Напомним, что Губерниев обвинил наставника в нецензурной брани во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0). В ответ на это Семин написал комментатору, что чтение по губам не является его сильной стороной.

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