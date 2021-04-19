Губерниев предложил переиграть матчи, которые обслуживал судья Вилков
Фото: Твиттер @sportexpress
Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказался касательно пожизненного отстранения от судейской деятельности футбольного арбитра Михаила Вилкова после работы на матче 26-го тура РПЛ "Локомотив" — "Ростов" (4:1).
"Может быть, стоит теперь переиграть матчи с его участием? Если он плохо работал, то надо отменить результаты встреч. Это просто мое предложение. Я надеюсь, что у людей, которые его отстранили, есть факт и доказательства его вины. Если этого нет, то Вилков может обратится в Европейский суд по правам человека и ему выплатят компенсацию и восстановят на работе", — приводит слова Губерниева "СЭ".
Читать также: Арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на футбольных матчах | http://soccernews.ru
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