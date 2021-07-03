Губерниев: "Сборная Украины может стать чемпионом Европы"
Фото инстаграм Дмитрия Губерниева
Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев высоко оценил турнирные перспективы сборной Украины на Евро-2020.
Напомним, что "жёлто-синие" уже пробились в 1/4 финала континентального первенства, где сегодня сыграют с Англией.
"Украина может стать чемпионом Европы. Любая команда, которая вышла в четвертьфинал, может выиграть турнир. И Англия, и Украина сегодня могут выиграть. Тут шансы пятьдесят на пятьдесят: либо одна команда, либо другая. Мы сегодня будем болеть за красивый футбол.
Кто-то будет на стороне украинцев, кто-то на стороне англичан, но поверьте, в России большинство будет болеть за Украину. Это братский народ, прекрасная команда, русский язык, на котором говорит Шевченко и другие. Пожелаем удачи нашей соседней футбольной стране", - сказал Губерниев.
Не пропустите: Зеленский пообщался со сборной Украины перед матчем с Англией. | http://soccernews.ru
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|6
|2
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|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
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|Группа C
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|О
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|0
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|2
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|3
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|3
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|3
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|4
|Австрия
|3
|1