Губерниев: "Сборная Украины может стать чемпионом Европы"

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Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев высоко оценил турнирные перспективы сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, что "жёлто-синие" уже пробились в 1/4 финала континентального первенства, где сегодня сыграют с Англией.

"Украина может стать чемпионом Европы. Любая команда, которая вышла в четвертьфинал, может выиграть турнир. И Англия, и Украина сегодня могут выиграть. Тут шансы пятьдесят на пятьдесят: либо одна команда, либо другая. Мы сегодня будем болеть за красивый футбол.

Кто-то будет на стороне украинцев, кто-то на стороне англичан, но поверьте, в России большинство будет болеть за Украину. Это братский народ, прекрасная команда, русский язык, на котором говорит Шевченко и другие. Пожелаем удачи нашей соседней футбольной стране", - сказал Губерниев.

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