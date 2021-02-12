Гвардиола бросил вызов "Баварии"

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Гвардиола бросил вызов "Баварии"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обратился к "Баварии", которая накануне выиграла Клубный Чемпионат Мира.

Напомним, что вышеупомянутый трофей стал для "ротен" шестым за год, что позволило им повторить рекорд "Барселоны"-2009.

"Это вторая команда, выигравшая шесть титулов! До этого была только "Барса". Может, я позвоню Месси и компании, и мы разыграем седьмой трофей? Скажите мне, где и когда, и мы там будем!" - цитирует испанского тренера Goal.com.

Гвардиола до "Сити" возглавлял "Баварию", а до этого на протяжении четырёх сезонов работал с "Барселоной".

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