Гвардиола лестно отозвался о Зинченко

Теги манчестер ситиалександр зинченкохосеп гвардиола

Гвардиола лестно отозвался о ЗинченкоФото: инстаграм Зинченко/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил игру Александра Зинченко.

"Зинченко очень много работал, чтобы завоевать место в составе. Мы могли продать его, но он сказал, что хочет остаться и пробиться в основу. Это многое значит. Зинченко играет на разных позициях и никогда не имеет ничего против этого. Он не ошибается. Как только ты что-то говоришь, он мгновенно это усваивает. Он всегда сконцентрирован, сфокусирован. Зинченко играет слева в защите против Салаха, Рэшфорда, Ди Марии — самых сильных соперников, и умудряется не ошибаться. Он исключителен в плане работы с мячом, мы все это знаем", — приводит Goal слова Гвардиолы.

В сезоне-2020/21 Зинченко провел 29 матчей, на счету украинца 2 голевых передачи.

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