Гвардиола - лучший тренер года в Англии

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Гвардиола - лучший тренер года в АнглииФото: инстаграм английской ассоциации футбола/Автор неизвестен

Лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации менеджеров английской лиги признан главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, сообщает официальный сайт организации 24 мая. Он получил приз, названный в честь сэра Алекса Фергюсона.

В голосовании испанский специалист обошел Марсело Бьелсу ("Лидс"), Даниэля Фарке ("Норвич"), Эмму Хэйес (женская команда "Челси"), Дэвида Мойеса ("Вест Хэм") и Брендана Роджерса ("Лидс").

В сезоне-2020/21 "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги.

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