Гвардиола повторил рекорд Моуринью в Лиге Чемпионов

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в восьмой раз в тренерской карьере вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

По этому показателю испанец сравнялся с рекордсменом Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет "Тоттенхэм".

Гвардиола впервые добрался до 1/2 финала ЛЧ с "горожанами", до этого было четыре выхода с "Барселоной" и три с "Баварией".

За путёвку в финал самого престижного еврокубка "Сити" сразится с ПСЖ.

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