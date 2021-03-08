Халк дебютировал за "Атлетико Минейро"

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Халк дебютировал за "Атлетико Минейро"

Форвард "Атлетико Минейро" Халк принял участие в матче с "Уберландией" (4:0).

Для экс-игрока "Зенита" это дебютная встреча в составе "петушков", к которым он присоединился в конце января.

34-летний футболист перешёл в "Атлетико Минейро" на правах свободного агента из "Шанхай СИПГ".

Халк заключил с новым клубом контракт до декабря 2022 года.

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