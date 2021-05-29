Хамес прокомментировал свой невызов в сборную Колумбии на Кубок Америки

Теги колумбияхамес родригес

Хамес прокомментировал свой невызов в сборную Колумбии на Кубок Америки

Фото инстаграм Хамеса Родригеса

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес отреагировал на решение тренерского штаба сборной Колумбии не включать его в заявку команды на Кубок Америки.

29-летнего футболиста не взяли на турнир из-за неудовлетворительных физических кондиций.

"Я нахожусь на завершающей стадии восстановления. Я потратил достаточно времени, чтобы полностью вернуться к тренировкам. Восстановление предполагает меры предосторожности. Я был готов присоединиться к команде на седьмой день сборов и, конечно, принять участие в Кубке Америки.

С удивлением узнал, что на меня не рассчитывают. Ведь я уже восстановился и многим пожертвовал. Это большое разочарование, потому что играть за свою страну - много значит для меня. Отсутствие доверия со стороны тренерского штаба ломает всё и причиняет огромную боль, поскольку я всегда был готов пожертвовать даже жизнью ради Колумбии. Желаю команде всего наилучшего. Я буду поддерживать вас с таким же энтузиазмом, как и всегда", - написал футболист в своём твиттере.
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 мая

Главные новости дня: 28 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов