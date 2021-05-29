Хамес прокомментировал свой невызов в сборную Колумбии на Кубок Америки

Фото инстаграм Хамеса Родригеса

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес отреагировал на решение тренерского штаба сборной Колумбии не включать его в заявку команды на Кубок Америки.

29-летнего футболиста не взяли на турнир из-за неудовлетворительных физических кондиций.

"Я нахожусь на завершающей стадии восстановления. Я потратил достаточно времени, чтобы полностью вернуться к тренировкам. Восстановление предполагает меры предосторожности. Я был готов присоединиться к команде на седьмой день сборов и, конечно, принять участие в Кубке Америки.

С удивлением узнал, что на меня не рассчитывают. Ведь я уже восстановился и многим пожертвовал. Это большое разочарование, потому что играть за свою страну - много значит для меня. Отсутствие доверия со стороны тренерского штаба ломает всё и причиняет огромную боль, поскольку я всегда был готов пожертвовать даже жизнью ради Колумбии. Желаю команде всего наилучшего. Я буду поддерживать вас с таким же энтузиазмом, как и всегда", - написал футболист в своём твиттере.