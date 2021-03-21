Хавбек "Наполи": "Запрещаю сыну носить футболку "Ювентуса" с Роналду"
Фото: твиттер TeamCRonaldo/Автор неизвестен
Полузащитник "Эвертона" Аллан, который ранее выступал за неаполитанский "Наполи", рассказал, что он запрещает своему сыну носить футболки "Ювентуса", в том числе и майки Криштиану Роналду.
"Мои дети любя Роналду. Но моему сыну запрещено носить его футболку "Ювентуса", так как это главный соперник "Наполи". Но ему можно носить майку Роналду времен "Реала". Это нормально", - приводит слова Аллана Liverpool Echo.
30-летний Аллан выступал за "Наполи" с 2015 по 2020 годы. В сентябре прошлого года он перешел в "Эвертон" за 25 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18