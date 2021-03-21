Хавбек "Наполи": "Запрещаю сыну носить футболку "Ювентуса" с Роналду"

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Полузащитник "Эвертона" Аллан, который ранее выступал за неаполитанский "Наполи", рассказал, что он запрещает своему сыну носить футболки "Ювентуса", в том числе и майки Криштиану Роналду.

"Мои дети любя Роналду. Но моему сыну запрещено носить его футболку "Ювентуса", так как это главный соперник "Наполи". Но ему можно носить майку Роналду времен "Реала". Это нормально", - приводит слова Аллана Liverpool Echo.

30-летний Аллан выступал за "Наполи" с 2015 по 2020 годы. В сентябре прошлого года он перешел в "Эвертон" за 25 миллионов евро.

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