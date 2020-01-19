Хавбек "Оренбурга" может перейти в китайский клуб

Клуб второго китайского дивизиона "Чанчунь" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Оренбурга" Рикарду Алвешу Коэлью, сообщает Betting Insider.

По данным источника, в данный момент стороны ведут переговоры. Футболист может перебраться в Китай в ближайшее время.

26-летний Алвеш выступает за "Оренбург" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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