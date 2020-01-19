Хавбек "Оренбурга" может перейти в китайский клуб
Клуб второго китайского дивизиона "Чанчунь" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Оренбурга" Рикарду Алвешу Коэлью, сообщает Betting Insider.
По данным источника, в данный момент стороны ведут переговоры. Футболист может перебраться в Китай в ближайшее время.
26-летний Алвеш выступает за "Оренбург" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: "Оренбург" объявил о трансфере воспитанника "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14