Хави хочет видеть в "Барселоне" Салаха
Новый главный тренер "Барселоны" Хави обратился к руководству клуба с просьбой усилить атаку футболистом топ-уровня.
По информации El Nacional, наставник "сине-гранатовых" предложил кандидатуру нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
Каталонцы могут воспользоваться ситуацией с контрактом звёздного форварда, который истекает в июне 2023 года.
В текущем сезоне 29-летний Салах сыграл за "Ливерпуль" 15 матчей, забил 15 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.
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|Челси
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