Хави хочет видеть в "Барселоне" Салаха

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Новый главный тренер "Барселоны" Хави обратился к руководству клуба с просьбой усилить атаку футболистом топ-уровня.

По информации El Nacional, наставник "сине-гранатовых" предложил кандидатуру нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Каталонцы могут воспользоваться ситуацией с контрактом звёздного форварда, который истекает в июне 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний Салах сыграл за "Ливерпуль" 15 матчей, забил 15 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" определила три трансферные цели в случае отказа Стерлинга. | http://soccernews.ru