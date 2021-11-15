Хави хочет видеть в "Барселоне" Салаха

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Хави хочет видеть в "Барселоне" Салаха

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Новый главный тренер "Барселоны" Хави обратился к руководству клуба с просьбой усилить атаку футболистом топ-уровня.

По информации El Nacional, наставник "сине-гранатовых" предложил кандидатуру нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Каталонцы могут воспользоваться ситуацией с контрактом звёздного форварда, который истекает в июне 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний Салах сыграл за "Ливерпуль" 15 матчей, забил 15 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Салах - парень своеобразный , но точно не идиот и переходить в БЧК не захочет ни за какие деньги! На деньжата падок только Лео! Вискас Эль Барса!

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