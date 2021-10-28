Хави хочет видеть в "Барселоне" вингера "Баварии"

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Хави хочет видеть в "Барселоне" вингера "Баварии"Фото: инстаграм Комана/Автор неизвестен

Главный тренер "Аль-Садда" Хави, который по сообщениям большинства испанских СМИ в скором времени возглавит "Барселону" уже хочет видеть в каталонском клубе некоторых игроков.

Как сообщает Тони Хуанмарти, Хави заинтересован в подписании французского вингера "Баварии" Кингсли Комана.

По информации источника, Хави также хочет, чтобы "Барселона" подписала центрального защитника.

Может быть, кто-то с таким же профилем, как Хавьер Маскерано.

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