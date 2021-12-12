Хави поделился трансферными планами "Барселоны"

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Хави поделился трансферными планами "Барселоны"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился деталями встречи с руководством каталонского клуба, на которой обсуждалось возможное усиление состава.

"Состав всегда должен улучшаться. Близится трансферное окно, и это шанс. Мы много общаемся с руководством. Встреча было очень продуктивной.

Я был четок. У нас есть финансовые проблемы, но мы должны работать над улучшением команды, состава и становиться более конкурентоспособными", – сказал испанский специалист.

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