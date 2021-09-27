"Хетафе" повторил антирекорд чемпионата Испании

Фото твиттер "Хетафе"

Потерпев очередное поражение в Ла Лиге, "Хетафе" повторил антирекорд турнира, сообщает Opta.

Подопечные Мичела проиграли все семь стартовых матчей чемпионата Испании в текущем сезоне. Это худший результат за последние 25 лет.

Ранее настолько провально стартовали только "Эстремадура" в 1996 году, "Сарагоса" в 1952 году и "Расинг" в 1929 году.

В воскресенье "Хетафе" уступил "Бетису" со счётом 0:2 и остался на последнем месте в турнирной таблице.

Не пропустите: Экс-защитник "Урала" и "Тамбова" Ароян стал автором уникального достижения в Ла Лиге. | http://soccernews.ru