"Химки" не позволили "Рубину" возглавить РПЛ

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"Химки" не позволили "Рубину" возглавить РПЛ

Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" и казанский "Рубин" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 16-й минуте счет открыл Денис Глушаков, но на 30-й - равновесие восстановил Дарко Евтич.

"Рубин" в случае победы мог возглавить турнирную таблицу чемпионата России, но в итоге занимает четвертое место с 11 очками. "Химки" (5) - на 12-й позиции.

"Химки" Химки – "Рубин" Казань - 1:1 (1:1)
Голы: Глушаков, 16 - 1:0, Евтич, 30 - 1:1

"Химки": Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Стоинович, Набиуллин, Дагерстоль (Трошечкин, 85), Глушаков, Камышев (Сабович, 46), Себаи, Адеми (Кухарчук, 78).

"Рубин": Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников (Мусаев, 90), Евтич (Сайто, 81), Хван Ин Бом, Абильгор, Хакшабанович, Бакаев (Игнатьев, 62), Костюков (Игнатьев, 62).

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