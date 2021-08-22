"Химки" не позволили "Рубину" возглавить РПЛ
Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги подмосковные "Химки" и казанский "Рубин" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 16-й минуте счет открыл Денис Глушаков, но на 30-й - равновесие восстановил Дарко Евтич.
"Рубин" в случае победы мог возглавить турнирную таблицу чемпионата России, но в итоге занимает четвертое место с 11 очками. "Химки" (5) - на 12-й позиции.
"Химки" Химки – "Рубин" Казань - 1:1 (1:1)
Голы: Глушаков, 16 - 1:0, Евтич, 30 - 1:1
"Химки": Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Стоинович, Набиуллин, Дагерстоль (Трошечкин, 85), Глушаков, Камышев (Сабович, 46), Себаи, Адеми (Кухарчук, 78).
"Рубин": Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников (Мусаев, 90), Евтич (Сайто, 81), Хван Ин Бом, Абильгор, Хакшабанович, Бакаев (Игнатьев, 62), Костюков (Игнатьев, 62).
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