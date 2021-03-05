"Химки" заключили новый контракт с армянским хавбеком

"Химки" на своём официальном сайте объявили о продлении соглашения с атакующим полузащитником Аршаком Коряном.

Подмосковный клуб сообщил, что новый контракт с армянским хавбеком является долгосрочным.

25-летний Корян выступает за "Химки" с лета 2018 года, сыграл 79 матчей, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.

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