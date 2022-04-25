Хоакин не планирует завершать карьеру
Фото: твиттер "Бетиса"\Автор неизвестен
Легендарный полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес поделился информацией по поводу своего будущего на праздновании победы в Кубке Короля.
Напомним, что 23 апреля "Бетис" в серии пенальти вырвал победу у "Валенсии" в финале Кубка Короля.
"Я не знаю, испорчу ли я свой план на будущее, но вероятно это так, ведь я собираюсь продолжать играть еще один год", - сказал 40-летний испанец.
Ранее Хоакин говорил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14