Хоакин не планирует завершать карьеру

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Хоакин не планирует завершать карьеру

Фото: твиттер "Бетиса"\Автор неизвестен

Легендарный полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес поделился информацией по поводу своего будущего на праздновании победы в Кубке Короля.

Напомним, что 23 апреля "Бетис" в серии пенальти вырвал победу у "Валенсии" в финале Кубка Короля. 

"Я не знаю, испорчу ли я свой план на будущее, но вероятно это так, ведь я собираюсь продолжать играть еще один год", - сказал 40-летний испанец.

Ранее Хоакин говорил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

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