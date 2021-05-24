Хоакин продлил контракт с "Бетисом"

Фото: инстаграм Хоакина/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Бетиса", капитан севильского клуба Хоакин Санчес продлил контракт еще на один год.

Футболисту 21 июля исполнится 40 лет.

Напомним, что Хоакин – воспитанник "Бетиса". Он выступает за клуб второй раз. В первый раз он провел в команде 7 лет (с 1999 по 2006-й), во второй раз – с 2015-го.

В прошедшем сезоне Хоакин сыграл 27 матчей, в которых сумел забить два гола.

Также не пропустите: Коман хочет контракт с зарплатой в два раза выше нынешней. | http://soccernews.ru