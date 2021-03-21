Холанд бросил футболку в игрока "Кельна" после окончания матча чемпионата Германии (видео)

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Холанд бросил футболку в игрока "Кельна" после окончания матча чемпионата Германии (видео)

Фото: твиттер Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд был очень недоволен ничейным результатом в матче 26-го тура чемпионата Германии с "Кельном" (2:2).

После финального свистка Холанд вместо обычного обмена футболками бросил свою майку в соперника и ушел в раздевалку.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 31 матч во всех турнирах, забил 33 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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