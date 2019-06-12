Хуан Мата может продолжить карьеру в Турции

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Хуан Мата может продолжить карьеру в Турции

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может продолжить карьеру в Турции. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, на 29-летнего испанца претендуют "Фенербахче" и "Галатасарай". Руководство клубов уже связалось с агентами игрока.

Соглашение Маты с "Манчестер Юнайтед" действует до июня 2019 год. Клуб предложил ему продлить контракт еще на сезон.

Ранее сообщалось, что в полузащитнике также заинтересованы "Барселона", "Ньюкасл" и "Атлетико".

Испанский игрок перешел в "МЮ" из "Челси" в 2014 году за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он играл в 32 матчах, отметившись 6 голами и 4 ассистами.

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