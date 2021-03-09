Ибрагимович договорился о новом контракте с "Миланом": стали известны детали соглашения

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович договорился о продлении контракта с клубом, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2022 года. Зарплата форварда составит семь миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 21 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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