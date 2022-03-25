Ибрагимович может остаться в "Милане" после завершения карьеры: подробности

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Ибрагимович может остаться в "Милане" после завершения карьеры: подробности

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

СМИ узнали о возможном назначении нападающего Златана Ибрагимовича на пост директора "Милана".

По информации Football Italia, это может произойти после того, как 40-летний швед закончит профессиональную карьеру.

Не исключено, что стороны пропишут соответствующий пункт в новом контракте до 2023 года.

В текущем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах за "Милан".

Ранее сообщалось, что футболисту придётся пойти на почти 3-кратное сокращение зарплаты, если он рассчитывает провести ещё один год в составе "россонери".

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