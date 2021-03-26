Ибрагимович назвал себя новым королём Швеции

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Ибрагимович назвал себя новым королём Швеции

Фото инстаграм Златана Ибрагимовича

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович ярко отреагировал на своё возвращение в сборную Швеции после пятилетней паузы.

Напомним, что 39-летнего футболиста вызвали на мартовские матчи. Накануне он принял участие в игре квалификации ЧМ-2022 против Грузии (1:0).

Звёздный нападающий сделал голевую передачу в указанном поединке, а после него провозгласил себя королём Швеции.

"Карл XVII Густаф", - написал Ибрагимович в инстаграме.

Не пропустите: Ибрагимович установил рекорд сборной Швеции. | http://soccernews.ru
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