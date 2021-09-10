Ибрагимович сравнил себя с Месси и Роналду

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что он играет не хуже форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Не хватает ли мне "Золотого мяча"? Нет. Это "Золотому мячу" не хватает меня. Если говорить об уровне мастерства, то Месси и Роналду не лучше меня. Если брать в учет трофеи, то у меня нет победы в Лиге Чемпионов. Не знаю, по каким критериям определяют победителя "Золотого мяча", поэтому я не одержим данной наградой. Игра футболистов зависит от команды. Отдельный игрок не способен добиться победы без команды. Но я считаю, что являюсь лучшим в мире", — приводит слова Ибрагимовича Goal.

Напомним, что Месси является единственным в истории футболистов, который выигрывал "Золотой мяч" шесть раз. Роналду завоевывал данную награду пять раз.

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