Ибрагимович вышел на второе место среди самых возрастных полевых игроков в истории ЛЧ

Фото твиттер "Милана"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поучаствовал в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Порту" (0:1).

Звёздный футболист вышел на замену во втором тайме в возрасте 40 лет и 16 дней.

Это второй результат в истории турнира для полевых игроков. Старше шведа в ЛЧ играл только Райан Гиггз (40 лет и 123 дня).

Стоит отметить, что Ибрагимович провёл матч в главном еврокубке впервые с ноября 2017 года.

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