Идову подпишет контракт с "Химками"

Фото: инстаграм Идову/Автор неизвестен

Как сообщает "Спорт-Экспресс", защитник Брайан Идову подпишет двухлетний контракт с "Химками".

Напомним, что футболист был арендован у "Локомотива" в августе прошлого года. Срок аренды футболиста, также как и его контракт с "железнодорожниками", заканчивается 30 июня.

Сообщается, что Идову подпишет полноценный контракт с "Химками" на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне РПЛ Идову забил три гола и отдал две голевые передачи в 28 матчах.

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