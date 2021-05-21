Идову подпишет контракт с "Химками"
Фото: инстаграм Идову/Автор неизвестен
Как сообщает "Спорт-Экспресс", защитник Брайан Идову подпишет двухлетний контракт с "Химками".
Напомним, что футболист был арендован у "Локомотива" в августе прошлого года. Срок аренды футболиста, также как и его контракт с "железнодорожниками", заканчивается 30 июня.
Сообщается, что Идову подпишет полноценный контракт с "Химками" на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне РПЛ Идову забил три гола и отдал две голевые передачи в 28 матчах.
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