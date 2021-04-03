Игрок "Крыльев Советов" Сергеев улучшил свой рекорд в ФНЛ

Фото: ФК "Крылья Советов"

Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев улучшил свой исторический рекорд в ФНЛ.

В матче против "Текстильщика" 25-летний игрок оформил пятый хет-трик в текущем сезоне. Ранее рекорд принадлежал Хасану Мамтову, на счету которого в сезоне 2016/17 было три хет-трика.

Сергеев выступает за "Крылья" с 2020 года. Ранее он играл за московское "Торпедо", "Тамбов" и "Строгино".

После 33 туров самарский клуб лидирует в ФНЛ, набрав 76 очков.

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